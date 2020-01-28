رئيس الاتحاد الالماني يهدف إلى بلوغ نصف نهائي كأس اوروبا









اسماء السيد - وضع رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم فريتس كيلر الضغوطات مبكرا على مدرب المنتخب يواكيم لوف من خلال مطالبته ببلوغ المانشافت الدور نصف النهائي على الاقل في كأس اوروبا 2020 المقررة من 12 حزيران/يونيو الى 12 تموز/يوليو المقبلين.

وجاء كلام كيلر على هامش احتفال الاتحاد الالماني بذكرى مرور 120 عاما على تأسيسه في حفل اقيم في لايبزيغ.

قال "يتعين علينا-- وجوغي (لقب مدرب منتخب المانيا) لن يكون سعيدا بسماع ذلك-- بلوغ الدور نصف النهائي، وربما حتى المباراة النهائية".

وكانت المانيا خرجت من اخر بطولة كبيرة بخفي حنين في دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018، وقد اوقعتها قرعة النهائيات القارية في مجموعة صعبة ضمت فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة اوروبا بالاضافة الى منتخب آخر يحدد لاحقا.

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واضاف كيلر "منافسونا في دور المجموعات اقوياء جدا لكن ما قدمه فريقنا في الاونة الاخيرة يعطيني الاسباب لكي اكون متفائلا".

وكان المانشافت انهى التصفيات في المركز الاول في مجموعته متقدما جاره الهولندي بتحقيقه 7 انتصارات مقابل خسارة واحدة.

ويرتبط لوف الذي يشرف على المنتخب الالماني منذ عام 2006 بعقد يمتد حتى عام 2022 لكن تصريحاته شابها الحذر في ما يتعلق بحظوظ فريقه في النهائيات القارية المقررة في اكثر من دولة اوروبية الصيف المقبل مشيرا الى ان فريقه ليس من ضمن المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب.