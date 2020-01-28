جوارديولا: مانشستر يونايتد ليس لديه ما يخسره غدا في الديربي

المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بيب جوارديولا، يدرك ما سيواجهه قبل اللقاء الناري الذي يخوضه أمام جاره مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر المقرر لها علي إستاد “الاتحاد” بالعاشرة إلا ربع من مساء غد الأربعاء خلال مباريات إياب الدور نصف النهائى، كما أكد أنه يعرف مدى صعوبة الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء كما ذكر “إن فريق مانشستر يونايتد، يمكنه قلب الطاولة علينا، وقد فعلوا هذا الأمر من قبل، في مثل هذه اللقاءت وأمام هذه الفرق التي لديه تاريخا ممتازا، ويكون لديك الفخر بذلك”، متابعا حديثه “علي أن أعمل بحذر مع مهارات مانشستر يونايتد، الهجمات المرتدة وكيف يمكننا التغلب عليها واللعب إذا سمحنا لهم بذلك، علينا أن ندافع جيدا، وهم ليس لديهم ما يخسروه، سيهاجمون، نحن نعرف أن أحسن نتيجة لا تأتي بالدفاع، علينا أن نحرز الأهداف”.