كلوب يعلن مدة غياب ساديو مانى عن ليفربول

اعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن المدة التي سيتم بها استبعاد النجم السنغالي ساديو ماني بعد الإصابة بالركبة التي تعرض لها خلال لقاء ولفرهامبتون والذي أقيم علي إستاد “مولينيو” مساء الخميس الماضي، والتي انتهت بإنتصار الريدز، بنتيجة 2 – 1 في ختام مبارات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث اضطر ساديو مانى بعد شعوره بالإصابة الخروج من الملعب، ودخل بدلاً منه اللاعب الياباني مينامينو، وقد قام اليوم كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بالتصريح بأن مانى سيغيب عن صفوف ليفربول للمشاركة أمام وست هام والتي من المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء في تمام العاشرة إلا ربع، على ملعب لندن الأوليمبى، باللقاء المؤجل من مباريات الجولة 18 المؤجلة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، كما أكد أنه سيغيب السبت القادم عن لقاء ساوثهامبتون.