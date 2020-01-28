البلايلى بديل السومة في مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه بأبطال آسيا

يفكر المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، السويسري كريستيان جروس بالاعتماد علي الجزائري يوسف البلايلي كمهاجم أساسي خلال لقاء استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، من أجل تعويض غياب اللاعب السوري عمر السومة، والتي من المقرر إقامتها علي إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في تمام السابعة والنصف خلال مباريات الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

وقد أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن جروس يريد اللعب بيوسف البلايلي بدلا من السومة الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، حيث جهز المدرب السويسري النجم الجزائرى في التدريب الأخير والذي أقيم يوم أمس الاثنين.

كما غاب عن صفوف الأهلي خلال مباراة اليوم للعديد من اللاعبين، وأهمهم المهاجم مهند عسيري بداعي الإصابة في الركبة، كما سيغيب عمر السومة للإصابة أيضا والذي تعرض بها لخلع في الكتف في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد.