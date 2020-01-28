صور وفيديو.. التسلل يلغى هدف مصطفى محمد الثانى فى شباك دجلة 90+

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم محمد معروف هدفا أحرزه مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى شباك وادى دجلة، بداعى "التسلل" وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الزمالك بسبب الاعتراض فى الدقيقة 92 من عمر المباراة التى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وكان مصطفى محمد أحرز هدف تقدم الزمالك فى الدقيقة 15، ثم أحرز أحمد سعيد هدف التعادل لودى دجلة فى الدقيقة 42.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. Advertisements بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن. فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو. خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات. خط الهجوم: رجب عمران.

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