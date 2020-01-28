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جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الزمالك ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الزمالك في فخ التعادل الإيجاب يمع وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر ، ليتوقف قطار انتصارات الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويفقد نقطتين في صراع ملاحقة الأهلي على قمة الدوري.

 

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 25 في المركز الثالث للدوري المصري بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر رغم أن الأحمر يتبقى له مباراة أقل من الأبيض، بينما وصل دجلة للنقطة 14 في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.

 

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة. 

 

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انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 وكان الزمالك الأفضل، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح إنذارا لكل لاعب، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

 

وتواجد الأهلي على قمة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة والمقاولون في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة والزمالك برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

 


جدول الدوري

 

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