شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يضع كارتيرون فى مأزق قبل رحلة أنجولا بسبب آلام القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، من إصابة فى قدمه عقب لقاء وادى دجلة، الذى أقيم مساء اليوم، ليضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق في مأزق قبل السفر الى أنجولا فجر الغد، وسيحسم كارتيرون مع الجهاز الطبى للفريق موقف أوباما خلال الساعات الجارية.

وتعادل الزمالك مع وادى دجلة بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بالتساوى مع الاتحاد السكندرى الذى جاء فى فى المركز الرابع.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا.

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وكان الزمالك قد ضمم التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى.

ويعد يوسف أوباما من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسى كارتيرون فى تشكيل الزمالك الأساسى، حيث شارك اللاعب فى جميع المباريات التى قادها كارتيرون منذ توليه قيادة القلعة البيضاء، ليكون أكثر لاعبى الأبيض مشاركة معه.