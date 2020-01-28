شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم كارتيرون: "هتسألوا إيه تانى تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عقب مباراة وادي دجلة واقعة مُثيرة، عندما رفض أحمد شعبان مترجم كارتيرون تلقى المزيد من الأسئلة، وقال للصحفيين: "هتسألوا إيه تانى، تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم".

وقال المدير الفنى فى المؤتمر الصحفى: "اللاعبون كانوا خارج التركيز فى المباراة بعدما بذلوا مجهودا كبيرا أمام مازيمبي، والفريق لم يكن فى مستواه فى اللقاء".

وأضاف أن الفريق فقد طارق حامد فى مباراة وادى دجلة، وسيتم قيد أحمد عيد ومحمود جنش فى القائمة الأفريقية، وسيعمل على إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين فى المباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الزمالك للقاء أول أغسطس بطل أنجولا يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون: "غياب طارق حامد أثر بشكل على الفريق لانه بمثابة قائد فى الملعب وجزء كبير من الفريق".

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.

وبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافى فى خط الدفاع.

فرجانى ساسى - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحى - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعى - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.