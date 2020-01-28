شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يعلن الموافقة على إعارة على الملوانى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الموافقة على إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب بالنادي إلى الأهلي، لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الجاري، وتنتهي بنهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سيراميكا كليوباترا لاستعارة اللاعب، وخاض الطرفان شوطا كبيرا في المفاوضات، التي انتهت اليوم، بإرسال النادي الأهلي فاكسا رسميا طلب من خلاله ضم اللاعب، ووافق عليه نادي سيراميكا كليوباترا.

علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، والذي يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد قرار هيثم شعبان المدير الفني، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي.

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وأعلن معتز البطاوى فى وقت سابق انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادى الأهلى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأشاد البطاوى بالمستوى الفنى والبدنى للاعب محمد ناصر، الذى تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر فى هذه الفترة.

ووجه البطاوى الشكر إلى مسئولى النادى الأهلى عن الاحترافية فى التفاوض والإسراع فى إنهاء الصفقة، مشدداً على أن ناصر المولود فى عام 1999، سيكون داعما قويا لصفوف النادى الأهلى فى الستة أشهر المقبلة.