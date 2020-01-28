شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك معندوش غير طارق حامد.. ولاعبو دجلة مبيخافوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، باليونانى تاكيس جونيس المدير الفني لوادى دجلة، مؤكدًا أنه المدرب الوحيد الذى تولى تدريب فريق مصرى ونجح فى تغيير فلسفته وأدائه بشكل واضح أمام الجميع، بعد أن كان دجلة بدون شخصية وفاقد ملامحه ويقدم كرة "عادية" مثل باقى الفرق.

وأضاف الثعلب الصغير فى تصريحاته لقناة "أون سبورت" أنه يحسب للاعبى وادى دجلة عدم الخوف من الزمالك، وتقديم أداء مميز مع السيطرة على مجريات المباراة، قائلاً: "لاعبو دجلة مش بيخافوا ويقومون بتسليم وتسلم الكرة فى أماكن خطرة، وكانوا أكثر إيجابية وثقة فى أنفسهم أمام الزمالك، وهذا الأمر يحسب لتاكيس جونيس".

فى الوقت الذى انتقد فيه حازم إمام أداء لاعبو الزمالك، قائلاً: "الفريق معندوش غير طارق حامد فى منطقة وسط الملعب فقط، وعندما غاب ظهر تأثيره بشكل واضح، بخلاف الجانب البدنى الذى يعانى منه اللاعبون وهذا الأمر ظهر بوضوح فى لقاء دجلة، ولا أعلم لماذا لا يوجد معد بدنى بالفريق".

وتعادل الزمالك أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

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مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.