شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوسة يتألق يحرم أوناجم من تسجيل هدف الزمالك الثانى فى شباك دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى وادى دجلة، وحرم محمد أوناجم لاعب الزمالك من تسجيل هدف فى مرماه بالدقيقة 52 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وكان مصطفى محمد أحرز هدف تقدم الزمالك فى الدقيقة 15، ثم أحرز أحمد سعيد هدف التعادل لودى دجلة فى الدقيقة 42.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بتعادله مع مازيمبي في الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبي مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غد الأربعاء.

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