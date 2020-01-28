شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يستعد لمباراة الهلال السودانى بزيارة الأهرامات وركوب الجمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، لمباراة الجولة الختامية لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أمام الهلال السودانى، بركوب الجمال خلال رحلة زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية وأبو الهول فى محافظة الجيزة، ونشر مقاطع فيديو عبر ستورى انستجرام الخاص به، خلال الرحلة.

وكان السنغالى أليو بادجى سجل المشاركة الأولى له مع النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، أمام فريق النجم الساحلى أمس، حيث فاز الأهلى بنتجة هدف نظيف، ليرفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط، ليتأجل حسم التأهل لدور ربع النهائى إلى مباراة الهلال السودانى فى الخرطوم يوم 1 فبراير.

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أليو بادجى نشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، ليرصد لحظة نزوله أرض الملعب، ليشارك فى المباراة، حيث استقبله الجمهور بالتشجيع، بينما عبر هو عن سعادته بالمشاركة فى هذه المباراة المهمة قائلا: "سعيد لأول مشاركة مع فريقى الجميل.. شكرا على كل ما أراه من تمنيات طيبة لى.. ممتن.. حتى لو لم أتمكن من الرد على الجميع".

من ناحية أخرى، يجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، برنامجا بدنيا لتنفيذه فى تدريبات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى السودان، يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام يوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة اليوم من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل السفر إلى السودان، وخوض جولة الحسم والصعود إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.