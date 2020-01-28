شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه اليوم على ملعب مركز شباب التجمع الأول، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المنتخب المغربى فى مباراة العودة المقرر لها يوم 2 فبراير بمدينة سلا المغربية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات، وتغادر بعثة المنتخب أرض الوطن مساء يوم الخميس المقبل متوجه للمملكة المغربية لأداء المباراة.

وتم نقل تدريبات المنتخب الوطنى لتقام على ملعب مركز شباب التجمع الأول بدلا من ملعب اتحاد الشرطة بالدراسة، وشهد مران منتخبنا الوطنى اليوم مشاركة جميع اللاعبات بعد عودة نادين غازى وهدى شكرى للتدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة بإجهاد عضلى.

وخضع الفريق لتدريبات صباحية ركز خلالها الجهاز الفنى بقيادة حسين عبد اللطيف على بعض التدريبات التخصصية للمدافعين لعلاج الأخطاء والتعامل مع مفاتيح لعب منتخب المغرب، وتم التركيز على طريقة اللعب وبعض الجمل التكتيكية فى المران المسائى الذى اختتم بتقسيمة بين اللاعبات شهدت إثارة وحماسا .

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وعقد الجهاز الفنى محاضرة فنية عقب المران لشرح مواطن القوة والضعف فى المنتخب المغربى بالفيديو، كما حرص حسين عبد اللطيف على عرض أجزاء من مباراة الذهاب بين مصر والمغرب لشرح أهم الإيجابيات والتأكيد عليها والسلبيات وكيفية تلافيها.

وأكد حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى أن التدريبات تشهد جدية وتركيز من جميع اللاعبات، مؤكدا جاهزية الجميع مشيرا إلى أنه عمل على علاج الأخطاء خلال المعسكر المغلق من خلال تدريبات تخصصية لجميع الخطوط .

وقال عبد اللطيف إنه يسعى لتقديم مباراة قوية أمام منتخب كبير مثل المغرب فى ملعبه ووسط جماهيره والخروج بنتيجة جيدة مشددا على أهمية التكاتف خلف الفريق كونه منتخب وليد ما زال فى مرحلة اكتساب الخبرات بصرف النظر عن النتائج .

وقال عبد اللطيف إنه يأمل فى أن يكون طاقم التحكيم على مستوى المباراة وألا تتكرر الأخطاء التحكيمية التى ذبحت المنتخب المصرى فى لقاء الذهاب .