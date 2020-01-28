ساسي من الملعب لغرفة الملابس بعد تغييره أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، مباشرة، لغرفة الملابس عقب تغييره أمام وادى دجلة، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض بتغييره الثالث بنزول إسلام جابر بدلا من ساسى ليخرج الأخير لغرفة الملابس مباشرة، فى المباراة التى انتهت منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وكان مصطفى محمد أحرز هدف تقدم الزمالك فى الدقيقة 15، ثم أحرز أحمد سعيد هدف التعادل لودى دجلة فى الدقيقة 42 ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري. وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن. فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو. خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات. خط الهجوم: رجب عمران. وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائى للبطولة بتعادله مع مازيمبى فى الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبى مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غدا الأربعاء. Advertisements

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