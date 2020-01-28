شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يتعادل مع وادي دجلة ويفقد نقطتين فى رحلة المنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتعادل مخيب للآمال أمام فريق وادي دجلة فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، حيث تعادل الزمالك ووادي دجلة بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 وكان الزمالك الأفضل، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح إنذارا لكل لاعب، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

انتهت الـ 15 دقيقة الأولى من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 15، من تسديدة بعيدة المدى فشل محمد عبد المنصف فى التصدى لها.

بخلاف هدف مصطفى محمد فإن الهجمة الخطيرة الوحيدة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة عندما أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل فى اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف.

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من لاعبى الزمالك، وفي المقابل هجمات مرتدة من لاعبى دجلة، ولكن دون خطورة على مرمى الفريقين ليستمر التعادل بعد مرور 60 دقيقة.

وحاول لاعبو وادي دجلة خطف المباراة من بين أقدام لاعبي الزمالك، عن طريق لهجمات المرتدة واللعب على المساحات خلف وسط الزمالك، إلا أن أبو جبل حارس مرمي الزمالك وخط الدفاع نجحوا فى منع دجلة من التقدم، في المقابل فإن لاعبي الزمالك فشلوا في إحداث أي خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.

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