شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا الزمالك بعد تعادل دجلة: الدورى خلص.. احنا نركز فى أفريقيا والسوبر والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، عن حزنه من تعادل القلعة البيضاء مع وادى دجلة، ضمن لقاءات الدورى الممتاز، مؤكدا أن المباراة لا يوجد فيها سوى هدف جميل وابتعاد الفريق عن المنافسة على البطولة المحلية.

وقال دونجا، عبر حسابه على تويتر: "مباراة بالنسبة للزمالك مفيش فيها إلا هدف جميل، غير كدة شكراً، الدورى شكله كدة خلص بالنسبة لينا، احنا نركز فى أفريقيا وكأس السوبر وماتشات الأهلى".



تامر عبد الحميد

وتعرض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتعادل مخيب للآمال أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري، حيث تعادل الزمالك ووادى دجلة بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 وكان الزمالك الأفضل، كما وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادى دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح إنذارا لكل لاعب، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

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انتهت الـ 15 دقيقة الأولى من عمر مباراة الزمالك ووادى دجلة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 15، من تسديدة بعيدة المدى فشل محمد عبد المنصف فى التصدى لها.

بخلاف هدف مصطفى محمد فإن الهجمة الخطيرة الوحيدة فى الربع ساعة الأولى من عمر المباراة عندما أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل فى اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذى كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف.

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من لاعبى الزمالك، وفى المقابل هجمات مرتدة من لاعبى دجلة، ولكن دون خطورة على مرمى الفريقين ليستمر التعادل بعد مرور 60 دقيقة.

وحاول لاعبو وادى دجلة خطف المباراة من بين أقدام لاعبى الزمالك، عن طريق لهجمات المرتدة واللعب على المساحات خلف وسط الزمالك، إلا أن أبو جبل حارس مرمى الزمالك وخط الدفاع نجحوا فى منع دجلة من التقدم، فى المقابل فإن لاعبى الزمالك فشلوا فى إحداث أى خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.