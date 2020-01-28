شكرا لقرائتكم خبر عن جونيس: لاعبو دجلة يشعرون بالحزن لعدم الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه يتمنى التوفيق لفريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن هذا الأمر مهم لمصر، وأن تتواجد الفرق المصرية في الأدوار النهائية في البطولات الأفريقية، وأوضح فى المؤتمر الصحفى، أن المباراة كانت قوية، وأضاف أنه سأل لاعبي فريقه عن إحساسهم بعد المباراة والجميع حزين لعدم تحقيق الفوز، ووجه المدير الفني التهنئة للاعبيه على الأداء في المباراة.

وقال تاكيس: "أداء الزمالك كان سيئا لأن أداء دجلة كان أفضل في الملعب وفرض أسلوبه واستراتيجيته على المنافس في اللقاء، وأنا هنا منذ 18 شهرا وألعب بنفس الطريقة أمام أي منافس"، وأوضح أن الزمالك لم يتأثر بالغيابات لأن المنافس لديه 32 لاعبا كلهم على نفس المستوى، والشكوى الوحيدة لي من لاعبي دجلة هي عدم استغلال الفرص المتاحة للتسجيل"، وأضاف أنه منح خالد وليد فرصة في المباريات الماضية وأراح عبد المنصف لأن الحارس البديل ظهر بصورة جيدة وكان يستحق الفرصة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة عشر للدوري، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.