شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك 20/ 20 فى قمة مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك بنتيجة 20 /20، فى إطار قمة كرة اليد المؤجلة من ختام الدور الأول من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000، وأقيمت المباراة مساء اليوم على صالة أكتوبر الدولية، بعدما تم تقديمها 24 ساعة لاعتذار استاد القاهرة عن استضافتها وفقا لتأكيدات سعيد عبد المنعم رئيس لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الآن برصيد 59.5 نقطة، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.

يذكر أن دورى المحترفين توقف طوال الفترة الماضية لمشاركة منتخب اليد الأول ببطولة أمم أفريقيا التى حصل الفراعنة على لقبها بالفوز على تونس 27 / 23 ليحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى.