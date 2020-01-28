شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: حلول كارتيرون "نمطية" ودجلة فريق "مش طبيعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، بأداء ومستوى فريق وادى دجلة خلال مواجهة الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

وأضاف أيمن يونس فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن فريق دجلة قدم أداء مبهر أمام الزمالك، قائلاً: "فريق مش طبيعى ولديه حلول جماعية، ويقدم أداء أوروبيا، بخلاف أن اليونانى تاكيس جونيس مدرب دجلة تفوق كثيرًا على الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك".

وانتقد نجم الزمالك الأسبق أداء الفارس الأبيض وفكر كارتيرون، مشيرًا إلى أن حلوله "نمطية" بخروج لاعب ونزول آخر فى نفس المركز دون إبداع فى التفكير، كما انتقد المستوى البدنى للاعبى الزمالك، مؤكدًا أنهم فى حاجة لتطوير هذا الجانب فى أسرع وقت.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

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فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو فى خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.