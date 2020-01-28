محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: قام أحمد شعبان مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون في ختام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري بانهاء المؤتمر الصحفي بعبارة "تعالوا دربوا معانا". وتعادل وادي دجلة والزمالك 1-1 في مباراة الجولة الـ15 بملعب استاد القاهرة الدولي. واثناء اسئلة الزملاء الصحفيين بالمؤتمر الصحفي، قام مترجم كارتيرون بالقيام من على كرسيه قائلا "تعالوا دربوا معانا"، بينما استمر كارتيرون جالساً لعدم انتهاء المؤتمر. وكانت الواقعة أثناء قيام كاريترون بالرد على استفسارات الصحفيين بشأن المستبعدين من رحلة الفريق لأنجولا لمباراة أول أغسطس بدوري أبطال أفريقيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر موقف مثير للدهشة من مدرب كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي لمباراة دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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