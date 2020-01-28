كارتيرون: تفقد جزء من قوتك بغياب طارق.. وسأقيد عيد وجنش أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إنهم يفقدون جزء من قوتهم بغياب لاعب خط الوسط بفريقهم طارق حامد.

الزمالك سقط في فخ التعادل مساء اليوم الأربعاء أمام نظيرهم وادي دجلة بهدف لكل فريق.

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كارتيرون قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"المباراة كانت صعبة، خاصة بعد مواجهة مازيمبي التي حققنا خلالها تعادلًا محبطًا، ولذلك تأثر أداءنا خلال المواجهة، كنا خارج تركيزنا خلال المباراة وذلك لأننا استفذنا جزء كبير في مواجهة مازيمبي، وهو ما يصعب الدخول في لقاء دجلة بنفس الدرجة".

وتابع المدير الفني للزمالك:" عدد كبير من لاعبينا لن يتواجدون في مواجهة مازيمبي ولن يتوجهوا معنا إلى الكونغو، نحتاج لإراحتهم من أجل المباريات المقبلة وسأضم أحمد عيد ومحمود جنش في القائمة الأفريقية للزمالك".

وأتم كارتيرون حديثه بالإشارة إلى أنه سيصطحب محمود جنش حارس مرمى فريقه إلى الكونغو وكذلك مصطفى محمد فيما سيريح ساسي وأبو جبل قبل مواجهة بتر أتليتكو الأنجولي.