تاكيس: اللاعبون أبلغوني بحزنهم عقب التعادل أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه سأل لاعبيه عقب مباراتهم أمام الزمالك في غرف الملابس عن أحساسهم فأخبروه بأنهم يشعرون بالحزن.

وكان وادي دجلة قد تعادل أمام نظيره الزمالك بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

جونياس، أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"اللاعبون يرون أننا استحقينا الفوز فقد حصلنا على فرص كثيرة في الشوط الثاني ولكننا لم نُسجل وأبارك للاعبي فريقي على أدائهم".

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وتابع المدير الفني لدجلة:"أداؤنا كان جيدًا في الملعب لذا ظهر الزمالك أنه لا يلعب بصورة جيدة، أنا هناك منذ 18 شهرًا ولدي طريقة لعب واحدة مع دجلة لا أغيرها أمام أي منافس سواء في أرضنا أو خارج أرضنا أمام الأهلي أو الزمالك ثم نعمل للحصول على ماسنتحقه واليوم لم نحصل على ما نستحقه أمام الزمالك".

وعن عدم إشراك محمد عبد المنصف في المباراتين الماضيتين، رد تاكيس:"احترم عبد المنصف ولدينا حارسين جيدين ولكن خالد وليد كان يتطور فاستحق أن يحصل على فرصة في المباريات".

وأتم تاكيس حديثه بالإشارة إلى أن لاعبي فريقه أعطوا أقصى ما لديهم خلال المباراة ولكن لم يُسجلوا من الفرص التي وصلتهم.