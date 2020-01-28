رسالة وزيرة الشباب والرياضة السودانية للجماهير قبل صدام الهلال والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الإتحادية في السودان بالدعوة للروح الرياضية ونبذ أي دعوات للتعصب قبل مواجهة الهلال والأهلي بدوري أبطال.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة الإتحادية السودانية قالت البوشي "أتمنى كل التوفيق لفريق الهلال في مباراته الحاسمة أمام الأهلي المصري".

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وواصلت "ليكون الجميع حضورا دعما وسندا لممثل السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضافت "وأن نعكس كرم وضيافة الشعب السوداني العظيم، وأن لا نسمح بعلو الأصوات الداعية للعنف، فالرياضة هي دبلوماسية الشعوب، كل الأمنيات بالتوفيق".

وسبق وأكد حسام عيسى سفير مصر في السودان، أن السلطات السودانية ألقت القبض على عدد من المحرضين الذين حاولوا إثارة الفتنة بين جماهير الهلال والأهلي في مواقع التواصل الإجتماعي.