كأس الكاراباو.. أستون فيلا 1 - 0 ليستر سيتي.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أستون فيلا ونظيره ليستر سيتي.

ومن جانبه أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ليستر سيتي في التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكاراباو.

وشهد التشكيل وجود الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء؛ حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: مينجز، هاوس، كونسا، جيلبرت

خط الوسط: دوجلاس لويز، ناكامبا، تارجت

خط الهجوم: أنور الغازي، جيريليش، ساماتا

وتواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

Advertisements

يُذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة

الدقيقة 12 شهدت افتتاح تارجيت أهداف أستون فيلا بعد تمريرة رائعة من زميله جريليش.

وفي الدقيقة 15، أستون فيلا كاد أن يُعزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق لاعبه أنور الغازي الذي سدد ركلة حرة مباشرة بصورة رائعة من حدود منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال أستون فيلا متقدمًا بهدف نظيف.

وصلنا للدقيقة 45 وسط ضغط من لاعبي ليستر سيتي في الدقائق الماضية لتعديل النتيجة ولكن دون أي خطورة.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني