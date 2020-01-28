بالفيديو: صاروخ مصطفى محمد يتقدم للزمالك أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: تقدم مصطفى محمد لفريقه الزمالك بعد مرور 15 دقيقة من عمر مباراتهم أمام دجلة بصاروخية سددها في شباك محمد عبد المنصف. وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة سيرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الثالث و5 نقاط عن المقاولون الوصيف. مصطفى شارك مع الزمالك في الموسم الجاري بـ 12 مباراة بلقاء اليوم أمام دجلة؛ حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري.

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