وادي دجلة يعرقل تقدم الزمالك بتعادل مثير في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الزمالك امام نظيره وادي دجلة، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للزمالك عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 15، قبل أن يسجل أحمد سعيد هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة وصل فريق الزمالك إلى 25 نقطة بالتساوي مع الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثاني عشر.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد ابو جبل .

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

وعلى الجانب الأخر يلعب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد.

الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس ورفيق كابو.

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الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات.

ملخص المباراة

وفي الدقيقة 4، كاد يسجل مصطفى محمد هدفا للزمالك، بعدما دخل لمنطقة جزاء دجلة، لولا تدخل أحمد بيكهام ليخرج الكرة من أمام مهاجم الزمالك.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف في الدقيقة 15، بعدما وصلت الكرة لمصطفى محمد بعد منتصف الملعب ليواصل تقدمه نحو منطقة الجزاء ويصوب صاروخية تستقر في شباك حارس مرمى وادي دجلة.

وحاول وادي دجلة مباغته الزمالك في الدقيقة 37، بعرضة من اللاعب حسام عرفات، لكنها مرت بسلام قبل أن يحولها مهاجم وادي دجلة للشباب.

وكاد مصطفى محمد يضيف الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 41، بعد تمريرة بينية خلف الدفاع لكنه يتعثر بالكرة قبل أن يسددها لتصل إلى أحمد بيكهام.

وسجل أحمد سعيد هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 42، مستغلا عرضية ساقطة خلف دفاع الزمالك، ليحولها من لمسة واحدة لهدف.

وفي الدقيقة 45 أهدر محمد أوناجم هدفا محققا للزمالك، بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها أوناجم برأسه لتجد اللاعب بسام وليد أمامها.

وأهدر رفيق كابو هدفا محققا لوادي دجلة في الدقيقة 49، بعدما انفرد بالحارس أبو جبل، لكنه فشل في المراوغة أو التسديد ليركل الكرة بشكل غريب بعيد عن المرمى ليلتقطها أبو جبل ويحرمه من التسجيل.

وفي الدقيقة 52 تصدى محمد عبد المنصف لكرة خطيرة للزمالك، بعد عرضية شيكابالا الذي مرر إلى أوناجم، الذي كان بدوره يصوب نحو المرمى لولا براعة حارس دجلة الذي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 60 أهدر وادي دجلة فرصة خطيرة، بعد عرضية من الجانب الأيسر لتصل إلى كابو الذي فشل في تحويلها للمرمى، لتمر إلى أحمد سعيد الذي سدد بقوة لكن الكرة اصطدمت في الحارس أبو جبل.

وقرر المدرب باتريس كارتيرون الدفع باللاعب محمد حسن بدلا من اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقبل صافرة النهاية ألغى حكم المباراة للزمالك سجله المهاجم مصطفى محمد بداعي التسلل.