أيمن يونس: دجلة تفوق على الزمالك تماماً .. والأبيض يحتاج إلى متخصص بدني

أكد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق أن فريق وادي دجلة تفوق على الزمالك خلال لقاء الفريقين اليوم رغم الخروج بنتيجة التعادل بهدف لمثله.
وقال يونس في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء "دجلة فعل كل شيء في مباراة اليوم وتاكيس تفوق على كارتيرون من كل الجوانب". وتابع "الناحية البدنية ضعيفة في الزمالك والفريق يحتاج إلى متخصص بدني بشكل كبير، السرعات
وأكمل "الزمالك يعاني من الفردية بشكل كبير وغياب الجماعية في التفكير، وكارتيرون لم يتمكن من علاج أخطائه أو خلق حلول في الشوط الثاني وكل حلوله لاعب بدلًا من لاعب فقط".
وأضاف "محمد أبو جبل الأفضل بين صفوف الزمالك وهذا أمر يترجم تفوق دجلة خلال المباراة".
وواصل "دجلة قدم شخصية قوية وجماعية في الأداء وتفوق في المواقف الفردية وأدائهم أشبه بأوروبا، وكل لاعب فاهم واجباته ومسئولياته داخل الملعب، وتنويع طرق اللعب من القلب والأطراف".
وأشار إلى أن التعادل نتيجة غير مقبولة للزمالك، موضحًا أن كارتيرون لم يفكر كيف يحقق الفريق الانتصار في مواجهة اليوم.
وواصل "فرجاني ساسي كيف يدخل إلى غرفة خلع الملابس مباشرة دون أن يجلس على الدكة واللقطة لم تعجبني، وأدائه في الحقيقة ضعيف".
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