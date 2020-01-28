رسميًا.. التعاون يضم لاعب الهلال

حسم نادي التعاون صفقة انتقال ذعار العتيبي لاعب وسط فريق الهلال السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهت إدارة نادى التعاون رسمياً إجراءات ضم لاعب نادى الهلال ذعار العتيبي بنظام الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري، كان ذلك بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم واللاعب.

وكانت إدارة الهلال جددت عقد العتيبي لمدة عامين، قبل أن توافق على إعارته إلى نادي التعاون اليوم.

ويعد العتيبي صاحب الـ20 عاماً من أبناء نادي الهلال وتدرج في جميع فئاته السنية قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول بالنادي.

يستعد نادى التعاون لمواجهة الحزم يوم الجمعة ٣١ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس

يحتل نادي التعاون المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٦ نقطة. ذلك بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم واللاعب.وكانت إدارة الهلال جددت عقد العتيبي لمدة عامين، قبل أن توافق على إعارته إلى نادي التعاون اليوم.ويعد العتيبي صاحب الـ20 عاماً من أبناء نادي الهلال وتدرج في جميع فئاته السنية قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول بالنادي.يستعد نادى التعاون لمواجهة الحزم يوم الجمعة ٣١ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل نادي التعاون المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٦ نقطة.

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