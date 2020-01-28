كارتيرون: مواجهة دجلة كانت صعبة على الزمالك

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي انتهي منذ قليل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري.
وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «مباراة اليوم كانت صعبة
وواصل «تم قيد احمد عيد ومحمود عبدالرحيم جنش في القائمة الأفريقية وغياب طارق حامد عن مباراة اليوم سيكون مؤثر سيغيب عن مباراة بطل أنجولا شيكابالا، طارق حامد، عبدالشافي، محمد ابو جبل، حازم إمام، فرجاني ساسي، وسيتواجد الثنائي محمود عبدالرحيم جنش ومصطفى محمد».
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