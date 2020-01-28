حسمت إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى صفقة انتقال الإيفورى ويلفريد بوني مهاجم فريق العربي القطري لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادى اتحاد جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور.

ولعب بوني صاحب الـ ٣١ عاما في أكثر من نادي أبرزهم ستوك سيتى الإنجليزي، سوانزي سيتي و مانشستر سيتي الإنجليزي وأخيرا العربي الكويتي.

يستعد نادى اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الرائد يوم الجمعة ٣١ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٥ نقطة. الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور.ولعب بوني صاحب الـ ٣١ عاما في أكثر من نادي أبرزهم ستوك سيتى الإنجليزي، سوانزي سيتي و مانشستر سيتي الإنجليزي وأخيرا العربي الكويتي.يستعد نادى اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الرائد يوم الجمعة ٣١ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٥ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا... اتحاد جدة يضم لاعب مانشستر سيتي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.