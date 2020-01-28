تعرف على مجموعات دوري أبطال آسيا موسم 2020 بعد انتهاء الدوري التمهيدي

انتهت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور التمهيدي المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا موسم 2020.. ونستعرض مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا : المجموعة الأولى : -أهلى جدة السعودى. -الوحدة الإماراتي. -الشرطة العراقي. -الاستقلال الإيراني. المجموعة الثانية : -الهلال السعودي. -شباب الاهلى الإماراتي. -باختاكور الأوزبكي. -شهر خودرو الإيراني. Advertisements المجموعة الثالثة : -التعاون السعودى. -الشارقة الإماراتي. -الدحيل القطري. -بيرسيبوليس الإيراني. المجموعة الرابعة : -النصر السعودي. -السد القطري. -سيباهان الإيراني. -العين الإماراتي.

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