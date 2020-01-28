مدرب دجلة: لاعبو الفريق في قمة الحزن للتعادل مع الزمالك

أكد اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة أنهم قدموا مستوى مميز في لقاء الزمالك اليوم وواجهوا منافس كبير.

وتابع تاكيس في المؤتمر الصحفي "سألت اللاعبين بعد نهاية اللقاء عن انطباعهم وكانوا في قمة الحزن بسبب التفريط في الفوز رغم الفرص العديدة التي أتيحت لنا".

وأكمل"راضي عن أداء اللاعبين وقدمنا ما علينا لكن واجهنا سوء توفيق".

وأضاف "أدائنا كان مميز داخل الملعب، وفرضنا أسلوبنا على الزمالك وأجبرنا المشاهد على رؤية اللقاء وأن الزمالك لا يؤدي بشكل جيد".

وواصل "لن نغير طريقة اللعب أمام أي منافس سواء داخل أو خارج الأرض أو ضد الأهلي

أو الزمالك ومستمرين بنفس الأسلوب". وأضاف "لم نحصل على ما نستحقه في مواجهة اليوم".وأشار إلى أن الزمالك يمتلك 32 لاعبًا بإمكانيات عالية، وأرى أن الغيابات لا يمكن أن تؤثر على مستوى الفريق الذي يمتلك بدائل عديدة. وأوضح أن فريقه عاب عليه عدم إنهاء اللقاء من الفرص العديدة التي أتيحت لهم، مشيرًا إلى أنه يقدر ويحترم محمد عبد المنصف حارس الفريق بشكل كبير.