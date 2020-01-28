فرج عامر للاعبي سموحة: الاتحاد السكندري فريق شقيق و لا للعصبية بيننا

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على لقاء لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل الانتظام فى معسكره المغلق إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال عامر للاعبى الفريق: الاتحاد السكندرى فريق شقيق ومباراتنا

معه يجب أن تكون مباراة نظيفة وكبيرة بلا عصبية او خشونة ولا اعتراض على التحكيم وتعبر عن قوة ومكانة الناديين الكبيرين.وأضاف رئيس سموحة: "سموحه يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لانعرف بالاسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطاءه وانتماءه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر".وأردف " كرة القدم لا تعطى إلا لمن يعطيها وسموحة لم يبخل على الفريق بأى شئ، والكرة الآن فى ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع انكم على قدر المسؤولية".

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 25 نقطة.