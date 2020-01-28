منتخب الكرة النسائية يتدرب على ملعب مركز شباب التجمع استعداداً للمغرب

أدى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه اليوم علي ملعب مركز شباب التجمع الاول وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المنتخب المغربي في مباراة العودة المقرر لها يوم 2 فبراير بمدينة سلا المغربية بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وتغادر بعثة المنتخب ارض الوطن مساء يوم الخميس المقبل متوجه للمملكة المغربية لأداء المباراة.

وتم نقل تدريبات المنتخب الوطني لتقام علي ملعب مركز شباب التجمع الاول بدلا من ملعب اتحاد الشرطة بالدراسة .

وشهد مران منتخبنا الوطني اليوم مشاركة جميع اللاعبات بعد عودة نادين غازي وهدي شكري للتدريبات الجماعية بعد التعافي

من الاصابه باجهاد عضلي .وخضع الفريق لتدريبات صباحية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف علي بعض التدريبات التخصصية للمدافعين لعلاج الأخطاء والتعامل مع مفاتيح لعب منتخبط المغرب وتم التركيز علي طريقة اللعب وبعض الجمل التكتيكية في المران المسائي الذي اختتم بتقسيمة بين اللاعبات شهدت إثارة وحماس .وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية عقب المران لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب المغربي بالفيديو كما حرص حسين عبد اللطيف علي عرض اجزاء من مباراة الذهاب بين مصر والمغرب لشرح اهم الإيجابيات والتأكيد عليها و السلبيات وكيفية تلافيها.واكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن التدريبات تشهد جدية وتركيز من جميع اللاعبات مؤكدا علي جاهزية الجميع مشيرا إلي أنه عمل علي علاج الأخطاء خلال المعسكر المغلق من خلال تدريبات تخصصية لجميع الخطوط .وقال عبد اللطيف أنه يسعي لتقديم مباراة قوية أمام منتخب كبير مثل المغرب في ملعبه ووسط جماهيره والخروج بنتيجة جيدة مشددا علي اهمية التكاتف خلف الفريق كونه منتخب وليد مازال في مرحلة اكتساب الخبرات بصرف النظر عن النتائج .وقال عبد اللطيف أنه يأمل في أن يكون طاقم التحكيم علي مستوي المباراة وان لا تتكرر الأخطاء التحكيمية التي ذبحت المنتخب المصري في لقاء الذهاب .