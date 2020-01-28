أبها يضم لاعب الفيحاء

حسم نادي أبها صفقة انتقال عمر مزيعل ظهير أيمن فريق الفيحاء لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووقعت إدارة نادي أبها السعودى برئاسة أحمد الحديثي مع اللاعب عمر مزيعل حتي نهاية الموسم بنظام الإعارة. بدأ عمر مزيعل صاحب ال ٢٧ عاما مسيراته الاحترافية مع نادي الشباب السعودي موسم ٢٠١٤ لينتقل إلى فريق العروبة علي سبيل الأعارة موسم ٢٠١٥ منه إلى نادى الوحدة لمدة موسم واحد. Advertisements اتفق مع نادي الاتحاد لتمثيل النادي لمدة 3 سنوات و اعير إلى نادي الفيحاء مطلع عام 2019. لمدة 3 سنوات و اعير إلى نادي الفيحاء مطلع عام 2019. يستعد نادى أبها لمواجهة نظيره فريق الهلال يوم الجمعة ٣١ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل نادي ابها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٣ نقطة.

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