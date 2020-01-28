الزمالك يبتعد عن المنافسة عقب التعادل مع وادي دجلة

واصل فريق الزمالك الاداء السيئ ونزيف النقاط بتعادله مع وادي دجله بهدف لكل منهما بستاد القاهرة ضمن الجولة 15 للدوري الممتاز.

وهو تعادل بطعم الخسارة حيث كن الزمالك في حاجة للنقاط الثلاثة للدخول في منافسة على الدرع وجاء الاداء المتواضع في الشوط الثاني ليزيد الامور سوءا..!

تقدم الزمالك بهدف مصطفي محمد من قذيفة خارج المنطقة سكنت سقف شبكة محمد عبد المنصف ،وتعادل دجله بهدف احمد سعيد في الدقيقة 42.

ارتفع رصيد الزمالك الى 25 نقطة متساويا مع الاتحاد السكندري في النقاط وللابيض افضلية الفوز على زعيم الثغر ليصعد للمركز الثالث وبفارق الاهداف ايضا ويوسع فارق النقاط مع الأهلي المتصدر إلى 11 نقطة، وللأحمر الأفضلية بمباراة، بينما رفع دجلة رصيده الى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاء اللقاء متوسط المستوى سيطر الزمالك على الشوط الاول وتفوق دجله في الثاني واهدر ثلاث اهداف محققة بينما الغى الحكم مساعد هدفا لمصطفى محمد في الدقيقة الاخيرة لوجود تسلل واضح بالفعل.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء بهجوم وبادر بتهديد مرمى محمد عبد المنصف الحارس الدجلاوي مصطفى محمد احمد بيكهام الكرة بصعوبة الى الركنية.

يرد رفيق كابو ويبعد الدفاع الابيض الى الركنية في هجمة دجلاوية

خاطفة مع استمرار الخطورة البيضاء على مرمى اوسه.

"قذيفة" مصطفي

في الدقيقة 18 وفي هجمة قادها يوسف اوباما تصل الكرة لمصطفى محمد يتقدم ويسدد من 35 ياردة بوش قدمه الخارجي قذيفة تسكن سقف الشبكة للزاوية اليسرى فشلت كل خبرة ومحاولات البهلوانية لأوسة للتصدى لهذا الصاروخ الذي لايصد ولا يرد...!

يهدا رتم المباراة ويعتمد الزمالك على انطلاقات شيكابالا ومحمد أوناجم واحمد سيد زيزو في المقابل اعتمد دجله على سرعة ومراوغة وإنطلاقات رفيق كابو الذى اربك في بعض الوقت دفاعات الزمالك وبقت اللمسه الأخيرة مشكلة بسبب النقص العددي لمهاجمي دجله.

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ارتد رجب عمران للخلف كثيرا للإبتعاد عن الرقابة مع تحرك ثلاثي مميز لكابو وعمران وحسام عرفات والاول يتقدم ويمر من قلبي الدفاع وتطول ويسقط داخل المنطقة في محاولى للحصول على ركلة جزاء ويشير الحكم محمد معروف بإستمرار اللعب.

يضغط دجله في الربع الساعة الأخير ومن عرضية لبسام وليد لم تجد المتابع داخل منطقة جزاء الزمالك تليها تسدية قوية من اليوناني فاسيلوس

هدف التعادل

في الدقيقة 42 ومن جملة ملعوبة بعد عدة تمريرات يلعب محمد عبد العاطي عرضية لاحمد سعيد يضع بسهولة- دون رقابة- او ضغط ببطن قدمه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

الشوط الثاني

بادر دجله بالهجوم مع بداية الشوط الثاني ويهدربغرابة شديدة رفيق كابو بعد مراوغة الحارس ابو جبل ويسدد ضعيفة في يد الحارس الأبيض.

يرد شيكابالا ويمررلأوناجم يسدد ترتد من منصف لأوناجم ثانية يطيح بالكرة في السماء.!

تشكل هجمات دجله خطورة مع الافراط الهجومى على حساب التوازن الدفاعي ومن عرضية رائعة في حلق المرمى تمر بغرابة من رفيق كبو وتتهيئ لاحمد سعيد يتصدى ببسالة الحارس ابو جبل.

يجري الزمالك تغييرا بنزول محمد حسن مكان شيكابالا بينما لعب لدجله عمرو صالح بدلا من بسام وليد.

في الدقائق العشر الأخيرة ارتبك دفاع الزمالك مع نزول محمد رضا ومروان حمدي بدلا من كابو المصاب واحمد سعيد ويهدر دجلة فرصة العمر في وقت قاتل بعد مراوغة حسام عرفات لمحمود علاء اسقطه ارضا بتهويشه ويسدد رجب عمران على مسافة 3 ياردات فقط يستبسل ابو جبل وينقذ مرماه للمرة الرابعة.!

تراجع اداء الزمالك بشكل غريب حتى مع نزول مصطفى فتحي وإسلام جابر مكان اوناجم وفرجاني ساسي يضغط دجله ويحاصر الابيض في وقت كان مفترضا يحدث العكس ويضغط الزمالك بحث عن النقاط الثلاثة.

في الدقيقة الاخيرة ومن عرضية يسجل مصطفى محمد ويلغى الحكم الهدف بناء على شارة من الحكم المساعد لوجود تسلل وكان في الامكان ان يُعدل مصطفى من وضعه قبل وصول الكرة له ولكنها ضعف خبرة وغياب الاحساس بالمكان.!