انفوجراف رياضي | من هو “جوسيب إيليشيتش” مُعذب تورينو؟

خطف لاعب الوسط الدولي السلوفيني “جوسيب إيليشيتش” الأضواء هذا الأسبوع بالهاتريك الرائع الذي سجله في فوز أتالانتا على تورينو بسبعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدوري الإيطالي، وفي هذا الموضوع يستعرض معكم “الخليج 365” انفوجراف خاص باللاعب برعاية “Digital Boom”.

تنحدر أصول جوسيب إيليشيتش من كرواتيا، لكنه ولد في البوسنة والهرسك قبل استقلالها، ورحل عنها رفقة والدته “آنا” وشقيقه “إيجور” بسبب وفاة والده بعد سنة واحدة فقط من مولده، لينتقل إلى سلوفينيا التي تربى ونشأ وترعرع فيها.

وسئل إيليشيتش المولود عام 1988 ذات مرة عن إمكانية تمثيله لكرواتيا أو البوسنة فقال “لا يمكن أن أمثل سوى سلوفينيا فهذا هو البلد الذي عشت فيه طوال حياتي”.

وبدأ إيليشيتش مسيرته الكروية مع نادي بونيفيكا السلوفيني في عام 2007 بعد تخرجه من أكاديمية نادي بريتوف.

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وفي الفترة من 2008 حتى 2013 تنقل صاحب الـ 31 عامًا بين أندية إنتر بلوك وماريبور في سلوفينيا ثم باليرمو وفيورنتينا الايطاليين حتى انضم لصفوف أتالانتا عام 2017.

ويعد إيليشيتش -الذي يجيد كلاعب وسط مهاجم- ملكًا من ملوك كأس إيطاليا في السنوات الخمس الماضية، حيث نجح في قيادة كل من باليرمو وفيورنتينا وأتالانتا إلى نهائي البطولة أعوام “2011 و2014 و2019” -على الترتيب- لكن دون تتويج يذكر!

المزيد من الأرقام عن إيليشيتش تجدونها في هذا الانفوجراف برعاية “Digital Boom”.