فيردر بريمن يُجدد ثقته في مدربه

أكد فرانك باومان، الرئيس التنفيذي لنادي فيردر بريمن الألماني، تمسكه بأستمرار فلوريان كوفيلد، المدير الفني للفريق الذي يصارع الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد”، قال باومان مساء اليوم الثلاثاء إن ” فلوريان كان وسيظل المدرب المناسب بالنسبة لنا”.

وعن الموقف المتأزم الذي يمر به الفريق في الوقت الراهن، قال باومان44/ عامًا/ محترف كرة القدم سابقًا:” سنخرج سويًا من هذا الموقف”.

كان بريمن أفتتح الدور الثاني من الدوري الألماني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام هوفنهايم، ولم يحصد الفريق تحت قيادة كوفلت سوى 17 نقطة من 19 مباراة، كما أن نسبة أهدافه تعد ثاني أسوأ نسبة في الدوري إذ أن له 24 وعليه 44 هدفًا.

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