رسميًا | سموحة يستعير محمد عبد المنعم من الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، انتقال محمد عبد المنعم، لاعب فريق الشباب بالنادي، إلى صفوف مواطنه سموحة على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام، على أن يحق للأهلي أستدعاؤه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وذكر الأهلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن أمير توفيق قام بإنهاء كُل الإجراءات الخاصة بإنتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز بعد الخميس.

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