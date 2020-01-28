أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة فى الدوري المصري

أهدر فريق الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع مضيفه وادي دجلة 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 28-1-2020، على ملعب السلام الدولي في الجولة الخامسة عشر والمؤجلة من يوم 15-1-2020 من مسابقة الدوري.

وتقدم الزمالك بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 15 من تسديدة قوية ودقيقة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أحمد سعيد محمد لدجلة في الدقيقة 42 بعد ان هرب من دفاع الزمالك مستغل كرة عرضية رائعة من الجهة اليمني ليضع الكرة بباطن القدم لكل سهولة فى الشباك.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام الاتحاد السكندري، كما رفع دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا التعادل هو الرابع للزمالك، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في ثلاث.

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فيما يعد هذا التعادل بالنسبة لوادي دجلة هو الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في سبع.