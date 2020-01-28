أهداف مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه فى دوري أبطال آسيا

خطف فريق الأهلي السعودي بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا بفوزه الصعب على استقلال دوشنبه الطاجيكي 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 28-1-2020 في الدور الإقصائي من البطولة، ولحق بالنصر والهلال والتعاون في دور المجموعات.

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وسيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول، لكن هجماته لم تُشكل خطورة باستثناء كرة واحدة، عندما واجه بلايلي المرمى ولعب الكرة فوق العارضة (30).

ومن ركلة ركنية، كاد الاستقلال يخطف هدفاً لكن رأسية المدافع الكرواتي ماركو ميليتش مرت بجوار القائم (38).

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي أفضليته وتهيأت له فرصة لأخذ الأسبقية عندما واجه يوسف بلايلي المرمى ولكنه اطاح الكرة فوق العارضة (49).

وأنقذ الحارس ياسر المسيليم مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية ببراعة (67). وأضاع الأهلي هدفاً عندما استقبل بلايلي كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها قوية ارتطمت بالعارضة وعادت ليشتتها الدفاع (77). اتبعها البرازيلي جوزيف دي سوزا بكرة رأسية علت العارضة بقليل (83).

وحصل الأهلي على ركلة جزاء مع طرد لاعب الاستقلال فيكتور سفيجوف، نفذها بلايلي الى يسار الحارس روستام يتيموف (90+1).

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وبهذا الفوز تأهل الأهلي للعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

إليكم ملخص + هدف مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه فى دوري أبطال آسيا

هدف الاهلي “يوسف البلايلي”