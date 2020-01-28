تقرير | بعد التخلص من الشباب..لاعب غامض يقترب من قائمة الأهلي الأفريقية

لم يتبق سوى مكان واحد فى قائمة الأهلي المصري على الصعيد القاري، بعدما قام بقيد الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وآليو بادجي فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت التكهنات قد زادت خلال الفترة الماضية، بقرب قيد عمار حمدي، لاعب الفريق الشاب، وهو الأمر الذي كان يفضله المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” إلا أن إعارة اللاعب إلى طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء هدمت تلك الفكرة تمامًا.

أما اللاعب الثاني فقد كان “محمد عبد المنعم” غير أن المدافع الشاب خرج معارًا هو الآخر إلى نادي سموحة، خاصة أن حمادة صدقي -مدرب الفريق السكندري- يريد إشراكه بشكل أساسي في جميع مباريات النصف الثاني من الموسم.

ولم يعد أمام الأهلي، ليكمل القائمة الأفريقية سوى “كريم وليد” الملقب بنيدفيد، الغائب عن الملاعب منذ أكثر من 9 أشهر، بسبب اصابته في غضروف الركبة، والتي يعاني منها اللاعب حتى هذه اللحظة.

ويبدو أن نيدفيد أصبح الأقرب للقيد في القائمة الإفريقية، لاسيمًا مع عدم وجود لاعبين آخرين مرشحين للدخول للقائمة، كما أن هناك بعض الأسماء قد رحلت بشكل فعلي من الفريق على رأسهم المهاجمان وليد آزارو وصلاح محسن واللذان تمت إعارتهما لصفوف فريقي الاتفاق السعودي وسموحة.

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ولم يستفد الأهلي من قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفتح الاستبدال، خاصة أن الـ28 لاعب من أصل 29 مقيدين في القائمة شاركوا في البطولة باستثناء الحارس شريف إكرامي.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لا يفضل الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين، ويركز فقط على عدد محدود من اللاعبين، وهو ما كشف عنه المغربي وليد آزارو في تصريحاته الأخيرة لأحد البرامج التليفزيونية.

ويحسم الأهلي، المقعد الأخير في القائمة الإفريقية خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم غلق باب التسجيل بشكل رسمي مع نهاية الميركاتو الشتوي الجاري.

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