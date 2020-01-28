رسميًا | إيقاف نجم إنتر ميلانو “لوتارو مارتينيز”

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وتغريمه 15 الف يورو في أعقاب طرده ومشاجرته خلال المباراة أمام كالياري.

كما تم تغريم إنتر 20 الف يورو بعد رد الفعل الغاضب للمدرب أنطونيو كونتي والبدلاء والجهاز المعاون تجاه حكم المباراة التي أنتهت بالتعادل مع كالياري بهدف لمثله يوم السبت الماضي.

كما تعرض توماسو بيرني الحارس الثالث لإنتر ميلان للإيقاف مباراتين.

وصرخ مارتينيز في الحكم بعد تلقيه بطاقة صفراء بسبب مخالفة، مما أدى لطرده، ليواصل المهاجم الأرجنتيني الصياح وسدد الكرة بغضب، قبل أن يصحبه زملاؤه إلى غرفة خلع الملابس.

ويغيب مارتينيز عن مباراة إنتر أمام أودينيزي وكذلك مباراة الديربي أمام ميلان.

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