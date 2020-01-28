بلايلي يُفضل نار أهلي جدة على عرض فرنسي “مُرهق”!

رفض الجناح الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” عرضًا جادًا للانتقال من فريق الأهلي السعودي إلى صفوف نيم أوليمبيك الفرنسي قبل غلق الميركاتو الشتوي الحالي.

وفضل بلايلي الاستمرار في نار أهلي جدة بدلاً من الموافقة على عرض نادى نيم أوليمبيك والذي ينظر له كعرض مُرهق نظرًا لوجود الفريق فى وضعية غير جيدة بمسابقة الدوري الفرنسي (ليج آ)، حيث يحتل المركز الـ19، ويعتبر أقرب الفرق للهبوط مع ناديي تولوز وإميان.

ويواجه البلايلي صعوبات عديدة في التأقلم مع مع الكرة السعودية، ولم يقنع مدربه السويسري كريستيان جروس حتى الآن.

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فيما يرغب نيم في ضم بعض الأسماء القوية من شمال إفريقيا، لتحسين وضعية الفريق فى الدوري المحلي، لكن يبدو أن وضعية النادي فى فرنسا، تصعب من مهمة التعاقد مع لاعبين مميزين.

ولم يظهر بلايلي في الدوري السعودي بنفس المستوى الذي جاء به من الترجي الرياضي التونسي، بعد معاناته من إصابات عضلية عديدة في الفترة الماضية، بل أن اللاعب كان يدرس الخروج من أهلي جدة.

لكن إدارة الأهلي السعودي رفضت رحيله، خاصة أن المبلغ المدفوع لشراء عقده من الترجي كان كبيرًا للغاية، إذ بلغت الصفقة خمسة ملايين دولار، حصل عليهم فريق الترجي للسماح للاعب بمغادرة بطل إفريقيا في الميركاتو الصيفي 2019.