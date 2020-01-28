الميركاتو الشتوي | الأهلي يُرسل عمار حمدي لإعارة

أعلن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي المصري عن انتقال عمار حمدى، لاعب الفريق إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش. ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة. ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يستعد طلائع الجيش لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز. Advertisements غضب في السودان بسبب حكم مباراة الهلال والأهلي الأهلي ينفي غياب محمد الشناوي عن لقاء الهلال السوداني شاهد أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

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