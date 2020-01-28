اخبار الرياضه

الميركاتو الشتوي | الأهلي يُرسل عمار حمدي لإعارة

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

أعلن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي المصري عن انتقال عمار حمدى، لاعب الفريق إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش.

ويحتل الأهلي صدارة برصيد 36 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يستعد طلائع الجيش لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

غضب في السودان بسبب حكم مباراة الهلال والأهلي

الأهلي ينفي غياب محمد الشناوي عن لقاء الهلال السوداني

شاهد أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الشتوي | الأهلي يُرسل عمار حمدي لإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا