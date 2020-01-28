بث مباشر | الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي واستقلال دوشنبه اليوم الثلاثاء 28-1-2020، في الدور الإقصائي المؤهل إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2020. تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة. يستضيف فريق اهلي جدة السعودي فريق استقلال دوشنبه حيث ستكون مباراة قوية جدًا بين الفريقين في اطار الملحق الاسيوي المؤهلة إلى دوري المجموعات. ويغيب عن صفوف الاهلي نجم الفريق الأول المهاجم الدولي السوري “عمر السومة”. Advertisements اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة اهلي جدة واستقلال دوشنبه اليوم اهلي جدة 1-0 استقلال دوشنبه ???? الجوهرة المشعة (جدة -السعودية) ???? دوري أبطال آسيا – الدور التأهيلي إنتهت بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة اهلي جدة واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا..

???? سيكون معكم في هذا البث الحي “مهاب زايد”..نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا اللقاء.

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تشكيلة اهلي جدة : حراسة المرمى : ياسر المسيليم. خط الدفاع : سعيد المولد، محمد آل فتيل، خط الوسط : جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، حسين المقهوي، ماركو مارين، سلمان المؤشر. خط الهجوم : يوسف بلايلي.

حراسة المرمى : ياسر المسيليم. خط الدفاع : سعيد المولد، محمد آل فتيل، خط الوسط : جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، حسين المقهوي، ماركو مارين، سلمان المؤشر. خط الهجوم : يوسف بلايلي. 1″ صافرة بداية الشوط الأول..

“9 اهلي جدة يستحوذ حتى الآن علي مجريات المباراة ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق الطاجيكي.

“12 ضربة حرة مباشرة لصالح الاهلي من الجهة اليمني يرسلها حسين عبد الغني عالية داخل مربع العمليات ولكن حارس فريق استقلال دوشنبه يبعدها بقبضة يده.

“17 هجمة خطيرة من الرواق الأيسر للاهلي ولكن لم يحسن استغلالها اللاعب يوسف البلايلي لتخرج إلى ضربة مرمى.

“18 عرضية خطيرة من اللاعب ماركو مارين ولكن دفاع دوشنبه يبعدها، الاهلي يواصل ضغطه علي دفاعات استقلال دوشنبه في من اجل احراز الهدف الاول.

“20 حسين عبد الغني يرسل كرة عالية للأمام ولكن حسين المقهوي يفشل في ترويض الكرة داخل منطقة الجزاء وتخرج إلى ضربة مرمى.

“21 هجمة خطيرة لفريق دوشنبه من الجهة اليسري .. عرضية داخل منطقة الجزاء يشتتها دفاع الاهلي جهة اليمين ليرسلها لاعب دوشنبه مرة اخرى داخل المنطقة ولكن دفاع جيد من اهلي جدة حتى الآن.

“24 كرة ثابتة للأهلي من ناحية اليسار بعد عركلة مدافع دوشنبه ليوسف البلايلي .. ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.

“26 البلايلي يتلاعب بدفاع دوشنبه من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية ارضية ولكن يتصدى لها المدافع قبل ان تصل إلى اللاعب ماركو مارين.

“28 اوووووووووه مش ممكن البلايلي يضيع فرصة محققة للتسجيل بعد ان اخطأ مدافع دوشنبه في تشتيت الكرة لتصل إلي يوسف الذي حاول ان يضع الكرة من فوق الحارس ولكن تعلو المرمى بطريقة غريبة.

“30 ضربة حرة مباشرة قريبة من الركنية للأهلي يرسلها ماركو مارين داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع دوشنبه يشتت الكرة بعيدًا.

“32 كرة عالية مرتدة لصالح اهلي جدة ناحية البلايلي الذي يراوغ مدافع دوشنبه ولكن تصويبة ضعيفة في يد الحارس.

“35 ⚠️ البطاقة الصفراء الاولى في المباراة لصالح لاعب استقلال دوشنبه رحيموف.

“36 اخترااااق لفريق دوشنبه من جهة اليمين ولكن مدافع الاهلي يبعدها الى ركنية قبل ان تصل إلى المهاجم الذي كان في وضعية ممتازة للتسجيل.

“39 تبادل رااائع للكرة بين لاعبي الاهلي على جهة اليسار ولكن نهاية سيئة للغاية للهجمة وسهلة على دفاع دوشنبه.

“42 عرضية خطيييييرة من سلمان المؤشر ولكن حارس دوشنبه يبعد الكرة ويصاب بعد اصطدامه بزميله في الدفاع.

“44 ضربة حرة مباشرة من جهة اليمين للاهلي يرسلها حسين عبد الغني داخل منطقة الجزاء ولكن مرة اخرى يبعدها الحارس يتيموف .. اداء جيد حتى الان من الحارس تفوق واضح في الكرات العالية.

“45 الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.

“45 ضربة حرة من جهة اليسار البلايلي يرسلها داخل المنطقة ولكن الحارس يبعدها ايضًا.

“46 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

????استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني.

????شوط اول جيد من الفريقين وسريع ولكن دون استغلال للفرص المتاحة، تسرع غير مبرر من لاعبي اهلي جدة في انهاء الهجمات وعلى الرغم من سيطرة الاهلي إلا ان خطورة فريق دوشنبه تكمن في الهجمات المرتدة، نتمنى مشاهدة هدف في الشوط الثاني سيشعل المباراة اكثر واكثر.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة..

“45⚠️ بطاقة صفراء على لاعب دوشنبه ماركو ميليتش.

“48 الركنية الاولى في المباراة لأهلي جدة.

“55 وصل استحواذ الاهلي على الكرة إلى 63% مقابل 37% لصالح استقلال دوشنبه، ولكن دون خطورة على المرمى حتى الآن.

“55 مش ممكن خطأ ثالث من مدافع دوشنبه رحيموف الذي تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول ولم يظهر له الحكم البطاقة الحمراء!

“57⚠️ اووووووه تدخل عنيف جدًا من لاعب دوشنبه الروسي سفيزوف على ماركو مارين يتلقى على اثره بطاقة صفراء.

“57 اصابة مارين بعد هذا التدخل الصعب والحكم يستدعي الطاقم الطبي.

“63⚠️ بطاقة صفراء رابعة لصالح لاعبي فريق دوشنبه هذه المرة على كابتن الفريق أليتش بسبب الاعتراض على الحكم.

“66 تصويبة من المقهوي ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

“68 اووووووووووووووه هجمة خطيرة جدًا من مهاجم دوشنبه بوبييف يتلاعب بدفاع اهلي جدة ويسدد كرة جميلة تبعد قليلًا عن القائم الايمن للحارس ياسر المسيليم.

“69????التبديل الاول في اللقاء لأهلي جدة بخروج اللاعب علي الاسمري ونزول نوح الموسي.

“72 ماذا تفعل يا بلايلي مش ممكن .. كرة في مواجهة المرمى تحتاج إلى تصويبة واللاعب يقوم بإرجاعها للخلف مرة أخرى .. يوسف ليس في يومة اليوم!

“76 اووووووووووووه مش ممكن مش ممكن مش ممكن البلايلي يضع كرة على العارضة والمرمى خالي تمامًا.

“82 عرررررضية خطييرة من حسين عبد الغني من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء على رأس المهاجم جوزيف دياز الذي يضعها بغراااابة شديدة فوق المرمى.

“84 المدافع سعيد المولد يتصدي بجسدة لتسديدة خطيرة من لاعب دوشنبه.

“86 اهلي جدة يشن عدة هجمات متتالية على مرمى دوشنبه وتسديدة من حسين المقهوي يضع لها المدافع رأسه بفدائية كبيرة ويبعدها عن المرمى.

“88 اوووووووووووووووووه ضربة جزااااااااااااء لأهلي جدة.

“89???? طررررد لمدافع دوشنبه سفيزهوف بعد ضرب لاعب الاهلي داخل منطقة الجزاء بمرفقه.

“90 ⚠️ بطاقة صفراء على مدافع دوشنبه دافلتمير بسبب الاعتراض

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع.

“91 ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول اخيرًا البلايلي يسجل.. تولى تسديد ركلة الجزاء ويحرز الهدف الاول في اللقاء ويبدو انه هدف الفوز والتأهل إلى دور المجموعات.

“91 البلايلي يضع الكرة على يسار الحارس الذي يرتمي في الزاوية المعاكسة.. تسديد رائع من البلايلي.

“92 ⚠️بطاقة صفراء على يوسف البلايلي.

“93 اووووووه المسيليم يبعد كرة عرضية خطييييرة لصالح فريق دوشنبه من داخل منطقة الجزاء.

“93????تبديل للأهلي خروج صاحب الهدف البلايلي ونزول المدافع هزاوي.

“94 ضربة حرة خطيرة من على حافة منطقة الجزاء لصالح دوشنبه ولكن تمر بسلام.

???? صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بتحقيق اهلي جدة فوز غالي ويتأهل رسميًا إلى دور المجموعات.

????أرجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية، و إلى اللقاء في مباريات اخرى????????.

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