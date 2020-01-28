رسميًا | مانشستر سيتي يستقر على إبقاء فرناندينيو لسنة أخرى

مدد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة بحسب ما ذكر الثلاثاء.
وكان عقد اللاعب البالغ 34 عامًا سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي المملوك إماراتيا حتى 2021 بموجب العقد الجديد.
وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، احد ركائز سيتي منذ قدومه إلى ملعب “الاتحاد” عام 2013 من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 39 مليون دولار أميركي.
قال لاعب الوسط الدفاعي الذي شغل أيضًا مركز قلب الدفاع لتغطية الإصابات في تشكيلة المدرب الاسباني بيب جوارديولا “هذه أفضل الأخبار. لقد أستمتعت في كُل ثانية مع سيتي. لم أتوقع بناء علاقة رائعة مُماثلة مع النادي والجماهير، لكن هذا ما حصل، وأنا ممتن في كُل يوم”.
وأحرز فرناندينيو (53 مباراة دولية)، المتوج مع بلاده بلقب كوبا أميركا 2019، لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات مع “سيتيزنز”، ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة الماضية بسبب الاصابة.
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