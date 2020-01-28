رسميًا | الأهلي السعودي يُمدد عقد حارسه

أعلن النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسه الدولي محمد الربيعي لمدة أربعة أعوام قادمة. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر” إن التجديد يأتي لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على إستقراره. كما وجه النادي الشكر لوسيط اللاعبين صالح اليامي على تعاونه في تجديد عقد الحارس. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة العدالة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين). Advertisements الأهلي السعودي يضم ميسي الألمان قبل موقعة الهلال المرتقبة ملخص مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي أهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

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