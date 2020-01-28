شاهد هدف تأهل العين “النفيس” إلى مجموعات دوري أبطال آسيا

استضاف نادي العين نظيره بونيودكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء 28-1-2020، على ملعب “هزاع بن زايد”، فى مباراة مهمة بالدور التمهيدي الأخير (دور الإقصائيات) بدوري أبطال آسيا 2020، حيث يتأهل الفريق الإماراتي على إثره إلى دور المجموعات.

وانطلقت المباراة عصر اليوم فى تمام الساعة 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت دبي، 14:40 بتوقيت جرينتش.

وتأهل العين بواقع انتصاره بهدف دون رد، خلال المباراة التي لعبت على أرضه ووسط جماهيره.

وحقق البنفسج المطلوب اليوم خلال بداية المشوار في بطولة دوري ابطال آسيا والتي يبحث عن التتويج بها في نسختها الـ39، بقيادة المدير الفني البرتغالي المتميز بيدرو ايمانويل، ويتواجد نادي العين فى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 24 نقطة.

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وصعد العين إلى المجموعة التي تضم فرق النصر السعودي والسد القطري وسيباهان الإيراني.

وسجل هدف الفريق الإماراتي الوحيد في المواجهة “سعيد جمعة” من انطلاقة رائعة توجها بلمسة في المرمى.

وكان نادي الهلال السعودي هو بطل النسخه الماضية 2019، بعد ان تفوق على نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني فى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بـ3 اهداف دون رد، ليصبح أكثر الاندية تتويجاً بلقب بطولة دوري ابطال آسيا (ثلاث ألقاب).