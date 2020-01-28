تقرير | بايرن ميونخ يبدأ مفاوضات تجديد عقود لاعبي الفئة الأولى

قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إن النادي سيعطي أولوية للاعبين ،الذين خدموا الفريق لفترة طويلة، في مفاوضات تجديد العقود المقبلة.

وقال في مقابلة صحفية ستنشر غداً الأربعاء ” لدينا عدد قليل من اللاعبين تمتد عقودهم لعام ونصف العام. سنتحدث معه أولاً”.

وقال رومينيجه أن لاعبين مثل مانويل نوير، قائد الفريق، وتوماس مولر وخافي مارتينيز وتياجو الكانترا أو جيروم بواتينج ودافيد ألابا قدموا مساهمة كبيرة للنادي.

وقال لصحيفتي مونشز ميركور وتاجس تسايتونج :” بالطبع، سنتحدث مع هؤلاء اللاعبين برقة كبيرة قبل أن نتخذ أي قرار”.

ويتوقع أن يدخل بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بالدوري الألماني، سوق الانتقالات الصيفية ومن الممكن أن يكسر حاجز الـ100 مليون يورو إذا تعاقد مع صفقات كبيرة مثل ليروي ساني (مانشستر سيتي) وكاي هافيرتز (باير ليفركوزن).

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وقال رومينيجه إن بايرن لا يرغب في أن يحقق رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات ولكن الرسوم تتصاعد.

وقال :”ولكن ما يقلقني كثيراً أكثر من تطورات الانتقالات هو زيادة الرواتب”.

وقال رومينيجه إن الأندية يجب أن تستثمر أكثر في اللاعبين الشباب، وأستشهد باللاعب ألفونسو ديفيز، الذي إنضم لبايرن ميونخ في يناير 2019 من فانكوفر وايت كابس، حتى ولو كان ليس كُل اللاعبين بإمكانهم اللعب مع الفريق الأول.

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